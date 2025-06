Rabat : Inauguration d’un centre pour le traitement des demandes de visa pour la Belgique

Un nouveau centre de collecte et de traitement des demandes de visa pour la Belgique a été inauguré, jeudi à Rabat. Ce centre, situé au TLS-Millenium Business Centre, a été ouvert en présence du directeur général des affaires consulaires du service public fédéral aux Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement en Belgique, Joris Salden, de l’ambassadeur de Belgique au Maroc, Gilles Heyvaert, et du directeur général de zone Afrique du Nord et de l’Ouest de TLS contact, prestataire externe pour la collecte des demandes de visas pour la Belgique au Maroc, Bassem Missaoui.

Ce centre complète celui de Casablanca et vise à améliorer l'accessibilité aux services consulaires, notamment pour les étudiants. Désormais, ces derniers pourront effectuer toutes les démarches de titre de séjour à Rabat en une seule visite, simplifiant ainsi le processus. Joris Salden a indiqué en effet que ce centre TLS sera, dans un premier temps, exclusivement réservé aux étudiants afin de faciliter le parcours des demandeurs de visa études.

Gilles Heyvaert a souligné l'importance stratégique du Maroc pour la Belgique et vice versa, notant que la politique des visas renforce les relations bilatérales. Depuis 2016, TLS contact collabore avec la Belgique pour la collecte des demandes de visa, et cette nouvelle ouverture marque une expansion de leurs opérations.

L'ambassade de Belgique au Maroc traite plus de 20 000 demandes de visa par an, un chiffre en augmentation.