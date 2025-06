Tanger Fashion week : Un dîner de gala signé Luke Evans, Chopard et Vivienne Westwood

La Maison Chopard a organisé un dîner de gala au Palais Moulay Hafid de Tanger, lors de la Tanger Fashion Week, en soutien à la Fondation Lalla Asmaa. Cet événement caritatif, présidé par la princesse, a pour but de soutenir les enfants malentendants et implantés cochléaires.

Le gala a réuni des personnalités de l'aristocratie internationale, du cinéma, de la mode et du luxe, dont Luke Evans, Carlo D’Amario, Nelly Karim, et d'autres. La soirée a été marquée par un défilé de Haute couture et de Haute joaillerie Chopard.

Luke Evans a exprimé son admiration pour les efforts de la Fondation, soulignant l'importance de la collaboration pour faire une différence. Sofyann Salah, directeur de la haute joaillerie Chopard, a mis en avant le travail émouvant de la Fondation et la visite au Centre princesse Lalla Asmaa pour enfants sourds de Tanger.

La Fondation Lalla Asmaa œuvre pour l'inclusion des enfants sourds et malentendants, offrant un soutien complet allant de la chirurgie de l’implant cochléaire à l'accompagnement pédagogique et familial.

Sous la présidence de la princesse Lalla Asmaa, la Fondation est devenue un modèle national et international pour la défense des droits des enfants.

Le dîner de gala illustre l'esprit de la Tanger Fashion Week, qui allie luxe, inclusion et progrès social.