L'alpiniste marocaine Bouchra Baibanou s'attaque au K2 et au Broad Peak

Après avoir conquis les plus hauts sommets des sept continents, l'alpiniste marocaine Bouchra Baibanou se prépare pour son défi le plus audacieux à ce jour : une double expédition cet été vers Broad Peak (8 051 m) et le K2 (8 611 m) au cœur de l'Himalaya, indique un communiqué de presse.

Connu sous le nom de «Montagne sauvage», le K2 est le deuxième sommet le plus élevé du monde et l'un des plus dangereux. L'escalader juste après le Broad Peak représente un exploit physique et mental redoutable, que Bouchra est déterminée à relever. Sa mission : hisser encore plus haut le drapeau marocain et continuer à inspirer les nouvelles générations avec des valeurs de résilience, d'égalité, d'autonomisation des femmes et de gestion environnementale.

Bouchra quitte Casablanca le 21 juin pour Islamabad, avant de se diriger vers Skardu et de commencer son trek vers le camp de base. Si les conditions le permettent, elle tentera l'ascension du Broad Peak autour du 17-18 juillet, avant de se reposer et de se préparer pour l'ultime défi : le K2.

Grâce à une planification minutieuse, une détermination aguerrie et le soutien de sponsors, l'expédition de Bouchra devrait se conclure d'ici le 10 août. Elle invite ses abonnés à suivre chaque étape de son aventure à travers des mises à jour en direct sur ses chaînes officielles de médias sociaux.

Ce nouveau chapitre dans le parcours de Bouchra est plus qu'une étape dans l'alpinisme, c'est un message de courage, de possibilité et de détermination.