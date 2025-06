ONU : Le Maroc soutient une résolution pour un cessez-le-feu durable à Gaza

Le Maroc s’est prononcé, mercredi 12 juin, en faveur d’une résolution présentée par l’Espagne et la Palestine devant l’Assemblée générale des Nations unies à New-York. Le texte, soutenu par une large majorité de 149 pays, demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza et insiste sur l’urgence de protéger les civils et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, relate un communiqué de l'ambassade d'Espagne.

Par ce vote, le Maroc rejoint les États qui dénoncent les violences contre les populations civiles et les blocages humanitaires. La résolution condamne aussi toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens ou de modification du territoire, notamment à Gaza et en Cisjordanie occupée.

De plus, le texte réaffirme l’importance d’une solution à deux États, où chacun vivrait «côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues». Il insiste également sur le rôle essentiel de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) qui, selon ses dires, «demeure l’épine dorsale de la réponse humanitaire dans la bande de Gaza».

Le représentant espagnol à l’ONU, Héctor Gómez, a déclaré qu’il fallait urgemment «envoyer un message fort concernant Gaza». Un message que le Maroc, malgré ses relations diplomatiques avec Israël, a choisi de soutenir sans ambiguïté.