Une entreprise canadienne annonce la découverte d'or et de cuivre près de Ouarzazate

La société canadienne Moroccan Strategic Minerals Corporation a annoncé des résultats encourageants d'un programme d'échantillonnage de roches réalisé en mai 2025 sur le projet de cuivre et d'or BMR, situé au sud-est de Ouarzazate au Maroc. Le projet, qui couvre une superficie d'environ 9 kilomètres carrés, est sous option d'acquisition complète par la société, permettant une propriété à 100%.

L'étude a révélé la présence de veines de quartz et de carbonate fracturées contenant des minéraux de cuivre oxydés tels que la chalcocite et la malachite, qui sont des indicateurs prometteurs d'une minéralisation significative.

Les résultats préliminaires précédents menés par la société avaient montré des concentrations élevées de 11,73% de cuivre et de 5,53 grammes/tonne d'or, incitant la société à entreprendre un programme plus large.

Dans le cadre du programme récent, 67 échantillons de roche ont été prélevés en surface et analysés chez Afrilab à Marrakech. Les résultats ont montré que 37 échantillons dépassaient une teneur en cuivre de 2%, avec une lecture maximale enregistrée à 9,33%.

De plus, 19 échantillons ont montré des niveaux élevés de cuivre oxydé, atteignant jusqu'à 6,51%. En ce qui concerne l'or, 7 échantillons ont montré des concentrations dépassant 0,30 gramme/tonne, avec un maximum de 0,43 gramme/tonne, et un échantillon a révélé une teneur en argent de 52 grammes/tonne.

Dans ce contexte, la société développe actuellement un programme d'exploration détaillé qui comprend la réalisation de cartographies géologiques précises, l'ouverture de tranchées exploratoires et la réalisation de levés géophysiques pour déterminer plus précisément l'étendue de la minéralisation et découvrir de nouvelles cibles potentielles au sein de la zone du projet.

Moroccan Strategic Minerals Corporation est une société canadienne spécialisée dans l'exploration minérale, axée sur l'exploration et le développement de sites avec des ressources naturelles prometteuses au Canada et au Maroc.