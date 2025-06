Le Sud-coréen Naver s’allie à Nvidia pour un Datacenter IA au Maroc

Naver a annoncé, vendredi, la création d'un consortium avec Nvidia et Nexus Core Systems, société d'infrastructures d'IA, pour construire un centre de données d'intelligence artificielle de nouvelle génération au Maroc, d'une capacité totale prévue de 500 mégawatts. Il s'agit d'exploiter les connexions par câbles sous-marins du royaume et les faibles coûts d'électricité, pour fournir une infrastructure performante au marché européen.

La première phase du projet est une installation de 40 mégawatts équipée de la puce GB200 de Nvidia, dont la construction débute au quatrième trimestre pour être achevée dans l'année. Le processus du stockage des données au traitement et à l'exploitation sera réalisé de manière indépendante au Maroc, dans le cadre d'un cloud souverain et d'une infrastructure d'IA.



Ce projet est annoncé dans un contexte où l'Europe accorde une importance grandissante à la souveraineté des données. La région est ainsi devenue une «cible stratégique» pour les services cloud souverains de Naver. «Conformément au Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, les données locales doivent être traitées et stockées sur son territoire», souligne-t-on.



Ce chantier devrait ainsi répondre à la demande du marché européen en termes de solution cloud indépendante. Chae Sun-joo, directrice de la stratégie de Naver, a exprimé la volonté de «jouer un rôle significatif sur le marché européen grâce à notre cloud et à l'IA».

Le projet a été dévoilé au GTC Paris, où les dirigeants de Naver ont rencontré le partenaire énergétique marocain TAQA et des représentants du Lloyd Group.