Maroc : Tesla fait son entrée sur le marché national avec une filiale locale

Tesla a officiellement intégré le marché marocain à travers Tesla Maroc, filiale établie le 27 mai dernier par deux entités néerlandaises et dont le siège est situé à Casablanca Marina. La nouvelle entreprise se charge d'importer, de vendre et d'entretenir des véhicules électriques, en plus des solutions énergétiques.

Latifa Babas (Traduction Ghita Zine) Par