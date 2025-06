Pavillon bleu 2025 : 28 plages, un lac de montagne et quatre ports de plaisance labellisés

Le label international Pavillon bleu, attribué annuellement par la Fondation pour l’éducation à l’environnement (FEE) et porté au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, flottera sur 28 plages, un lac de montagne et quatre ports de plaisance.

Avec 33 sites labellisés, le Maroc se classe 21e au niveau mondial sur 50 pays, premier pays arabe et deuxième en Afrique pour le nombre de sites labellisés Pavillon bleu, indique la Fondation dans un communiqué.

Les 27 plages de 2024 ont toutes renouvelé leur label, ce qui confirme la régularité des efforts fournis par les collectivités territoriales. La plage Sol, relevant de la province de Tanger-Assilah, a fait son entrée parmi celles labellisées, portant ainsi leur nombre à 28 en 2025.

Il s'agit des plages de Oued Laou, Essaouira, Arekmane, El Haouzia, Sidi Rahal 4e tranche, Bouznika, Ba Kacem, Mdiq, Rifienne, Sidi Ifni, Saïdia Municipale, Station Touristique Saidia Ouest, Dalia, Achakar, Sol, Bedouza, Safi Municipale, Souiria Lakdima, Aglou, Imin Tourgha, Oum Labouir, Foum el Oued, Skhirate, Sidi Abed, Les nations, Aïn Diab extension, Al Minaa et Est Marina Smir, précise le communiqué.

Le lac de montagne Aguelmam Azigza, situé dans le Parc national de Khénifra, renouvelle également son Pavillon bleu. Niché entre une falaise majestueuse et une forêt de cèdres centenaires, ce joyau du Moyen Atlas a fait l’objet d’un aménagement soutenu par la Fondation et les autorités locales pour en garantir l'accueil, accès routier, équipement sanitaire, espaces de campement et services d'accueil. Il s’agit du premier lac naturel du Maroc à bénéficier de cette reconnaissance.

Du côté des ports de plaisance, Tanja Marina Bay devient le quatrième site portuaire à arborer le Pavillon bleu, après Saïdia (2018), Est Marina Smir (2022) et Al Hoceïma (2023). Ouvert en 2018 dans le cadre de la reconfiguration du port de Tanger, il s’impose aujourd’hui comme le plus grand port de plaisance du Maroc, avec 1 400 anneaux.

Toutes les plages labellisées sont intégrées au programme Plages propres, qui mobilise chaque été 68 collectivités territoriales, appuyées par la Direction générale des collectivités territoriales, 25 partenaires économiques et plus de 100 associations locales, en collaboration avec les partenaires.

Pour l’édition 2025, 45 plages avaient déposé leur candidature, illustrant l’intérêt croissant des communes littorales pour ce label, reconnu pour sa contribution à l’attractivité touristique durable et à la valorisation des territoires.