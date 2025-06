OPE en Espagne : Baleària propose un nombre historique de 34 liaisons quotidiennes

Baleària proposera jusqu’à 34 liaisons quotidiennes sur les lignes concernées par l’Opération traversée du détroit (OPE), accompagné du côté marocain de l’opération Marhaba. Du 15 juin au 15 septembre, la compagnie maritime espagnole envisage ce nombre historique de dessertes, afin de répondre à la forte demande de passagers au niveau des liaisons les plus empruntées : Tarifa – Tanger Ville, Algésiras – Tanger Med, Almería – Nador, Motril – Tanger Med, Malaga – Melilla, Algésiras – Ceuta et Valence – Mostaganem.

Baleària va opérer sur la ligne Tarifa – Tanger Ville assurant jusqu’à 12 liaisons quotidiennes entre l’Espagne et le Maroc, avec deux navires à grande vitesse. Aussi, la compagnie maritime proposera une offre flexible sur les jours de la semaine, avec 10 navires, entre ferries et ferries rapides, dont certains ont été rénovés.

Afin d’accompagner cette opération, Baleària a par ailleurs renforcé son personnel, dont les membres de l’équipage, d’exploitation et de service client. A cet effet, près de 300 personnes de plus sont mobilisées dans les bureaux de la compagnie, dans le sud de l’Espagne et d’Afrique du Nord.