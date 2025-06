Commerce extérieur : Le Maroc va augmenter ses exportations de 80 MMDH d'ici 2027

Le secrétariat d'État au commerce extérieur a organisé une réunion, le 11 juin à Casablanca, pour suivre la mise en œuvre du programme 2025-2027. Cette rencontre, présidée par Omar Hejira, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, a réuni des représentants des délégations régionales du ministère de l'Industrie et du Commerce, de l'ASMEX, de la CGEM, ainsi que du secteur des assurances.

Le programme, aligné sur les orientations royales, a vocation à transformer le commerce extérieur en un levier majeur de croissance et de création d'emplois. D'ici 2027, il vise à élargir la base exportatrice avec 400 nouveaux exportateurs par an, augmenter les exportations de 80 milliards de dirhams et générer 76 000 nouveaux emplois.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesures ont été mises en œuvre, notamment l'ouverture de bureaux régionaux du commerce extérieur dans les 12 régions du pays. Ces bureaux aident les entreprises à potentiel exportateur en les accompagnant dans leurs démarches et en organisant des sessions de formation.

De plus, un dispositif d'assurance complémentaire à l'export, en partenariat avec la Société centrale de réassurance, sera opérationnel à partir du 16 juin 2025 pour soutenir les exportations marocaines vers de nouveaux marchés, en particulier en Afrique.

La plateforme numérique TijarIA sera également disponible dès le 16 courant, offrant un accès continu à une base documentaire complète et des réponses personnalisées grâce à l'intelligence artificielle.