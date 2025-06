Rencontres méditerranéennes de Tanger : Une première édition célèbre l’ancrage littéraire de la ville

La première édition des Rencontres méditerranéennes de Tanger se tient du 19 au 22 juin 2025, proposant des rencontres avec des chercheurs, des auteurs, des artistes du Maroc et d’ailleurs, autour de l’ancrage littéraire de la ville. Les activités se déroulent à l’Espace d’exposition de la mémoire d’Ibn Battouta – Borj En Naam, les galeries Kent, Dar D’art et El Kasbah, Riad Sultan, l’Hôtel Rembrandt et la Librairie des Colonnes.

Porté par la Fondation Founoun Al Boughaz – Arts du Détroit, sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l’événement se veut plus qu’un rendez-vous périodique autour du livre. En effet, il s’agit d’explorer les interactions entre les univers artistiques et intellectuels qui ont fait tout le rayonnement de la cité du détroit, dans une approche pluridisciplinaire combinant lectures, débats d’idées, expositions, musique et performances.

Ces expressions se retrouveront bien dans leur lieu naturel, puisque la ville de Tanger a longtemps incarné un point de rencontres culturelles, un carrefour des imaginaires et un haut-lieu historique. Parmi les auteurs et artistes qui aborderont ces dimensions figurent Mostafa Aklay Nacer, Somaya Sebari, Abdelkarim Wakrim, Mostafa Hassani Idrissi, Ahmed Siraj, Tahar Benjelloun, Rachid Benzine, Jamal Amiar, Gonzalo Fernandez Parrilla, Hyam Yared, Dima Abdallah, Maï-Do Hamisultane, Moncef Chebbi et Khadija Tnana.

Autant dire que ces Rencontres méditerranéennes permettent de «tisser des liens entre les rives de la Méditerranée et d’insuffler une dynamique nouvelle au paysage culturel» de la région, dans une démarche voulue par les organisateurs comme «transversale et inclusive», avec «des activités éducatives, artistiques, environnementales et de sensibilisation».

La finalité, pour les organisateurs, reste d’«inscrire Tanger comme capitale littéraire». A ce titre, la thématique de cette année s’articule autour du «mythe littéraire de Tanger», de manière à «faire voyager le livre à travers la ville, touchant ainsi des publics divers et encourageant l’accès à la connaissance et à la lecture pour tous».

Soulignant «la puissance évocatrice des rues tangéroises», la Fondation rappelle que la cité inspire par «ses dédales sinueux», qui «dévoilent au monde le génie prosaïque de Mohamed Choukri». «Elle se nomme La Horszone sous la plume hallucinée de William Burroughs et Truman Capote ou les Rolling Stones y tiennent salon».

C’est dans cet esprit que les Rencontres méditerranéennes de Tanger mettent en lumière un «panorama littéraire unique», tout en abordant «les problématiques contemporaines du cross-média et les enjeux culturels spécifiques de l’Afrique aujourd’hui».