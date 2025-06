France : La Maison de Pierre Loti, une fenêtre rouverte sur l’Orient et le Maroc

Après 13 ans de fermeture car menaçant ruine, puis une restauration d’envergure, la Maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime) a enfin ouvert ses portes au public, en ce mois de juin. L’écrivain-voyageur français du XIXe siècle y a laissé près de 3 000 objets apportés de ses voyages à travers le monde et surtout de l’Orient, ainsi que du Maroc, où le séjour l’aura marqué à jamais. D’ailleurs, l’influence des cultures arabo-musulmanes s’illustre dans les murs et l’architecture intérieure du domicile, classé Monument historique en 1990 labellisé Musée de France en 2002. On y retrouve notamment des arcades, du zellige, une fontaine, mais aussi mosquée.

Les fondations de la maison, la vingtaine de pièces et les objets qui y sont conservés ont tous été concernés par la restauration, outre les travaux sur le bâtiment. «Le maître mot qu’on avait, c’était d’avoir l’impression que Pierre Loti avait quitté les lieux hier», a déclaré à Ici Camille Alazet, peintre décorateur qui a restauré «une grande partie de ce qui est exposé». Selon lui, cet ouvrage a été aussi un long processus de recherche et de documentation, puisqu’«il a fallu comprendre comment le décor avait été fait afin de le restaurer au mieux».

Ce «chantier titanesque» a mobilisé 16 millions d’euros alloués par Rochefort, la Région, le Département, l’État et les contributions de la Fondation du Patrimoine. En tout, trente-quatre corps de métiers ont été impliqués sur les travaux minutieux, entre spécialistes du patrimoine et divers métiers du bâtiment. Compte tenu des dernières volontés de Pierre Loti, la pièce du petit musée ne sera pas accessible.

Pour autant, la maison révèlera un nouveau secret, même pour les anciens habitués. Il s’agit de la salle chinoise, dont la restauration aura permis une reconstitution visible.

Un autre espace est consacré à la médiation, «pour comprendre ce que l’écrivain y entreposait» à travers une visite chronologique obligatoirement guidée. Les visiteurs peuvent réserver leurs tickets d’entrée à travers le site officiel.