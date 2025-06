Lamine Yamal nommé ambassadeur de Visa pour le Mondial 2026

Le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été nommé nouvel ambassadeur mondial de Visa en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Pour marquer cette étape symbolique et susciter l’enthousiasme autour de ce qui promet d’être la plus grande Coupe du monde de la FIFA jamais organisée, Visa offrira des expériences exclusives aux détenteurs de cartes Visa. Celles-ci incluront des rencontres avec Lamine Yamal à Barcelone ainsi que des objets dédicacés avant le tournoi de 2026, selon un communiqué de presse.

«Lamine représente l’avenir du football : audacieux, prometteur et plein d’énergie nouvelle», a déclaré Tarek Abdalla, directeur marketing de Visa pour la région CEMEA. «Chez Visa, nous cherchons constamment de nouvelles façons de nous connecter avec les fans grâce au pouvoir du sport. En tant qu’ambassadeur de la Coupe du Monde de la FIFA pour Visa, Lamine reflète l’esprit et la passion du beau jeu, inspirant des millions de fans à travers le monde.»

«Le football est plus qu’un sport, c’est une source de joie et un moyen de rassembler les gens à travers le monde. Je suis fier de m’associer à Visa pour partager cette passion et inspirer les autres par le sport», a déclaré Yamal.

Prodige du football, Lamine Yamal continue de captiver la scène mondiale avec des performances remarquables. Connu pour son agilité, sa vitesse et sa vision du jeu, le joueur hispano-marocain est largement considéré comme une étoile montante mondiale et un symbole de la nouvelle génération du football.