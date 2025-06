Cinq universités marocaines figurent parmi les 2000 meilleures au monde

Cinq universités marocaines figurent parmi les 2 000 meilleures au monde, selon le dernier classement du Center for World University Rankings (CWUR). Ce classement évalue les établissements du monde entier sur la base de la qualité de l’éducation, de l’employabilité, du corps professoral et de la recherche.

En tête des institutions marocaines se trouve l’Université Mohammed V de Rabat, classée 992ᵉ au niveau mondial, suivie par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (1 128ᵉ), l’Université Hassan II de Casablanca (1 154ᵉ), l’Université Mohammed Premier d’Oujda (1 357ᵉ) et l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (1 901ᵉ).

Le CWUR a évalué 21 462 établissements, et ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats ont intégré la liste des Global 2000.

Le classement est dominé par les universités américaines et britanniques, avec l’Université Harvard en tête, suivie par le Massachusetts Institute of Technology, l’Université Stanford, l’Université de Cambridge et l’Université d’Oxford.