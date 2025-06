Le ministère de la Justice dément toute cyberattaque algérienne

Deux jours après l'annonce par le groupe de hackers algériens connu sous le nom de Jabaroot prétendant avoir divulgué des données appartenant prétendument au ministère marocain de la Justice, ce dernier a officiellement confirmé que les informations diffusées ne concernaient en aucun cas ses systèmes d'information.

Selon un communiqué publié par le ministère, les bases de données et services numériques sécurisés fonctionnent normalement et en toute sécurité, sans avoir été à un piratage ou à une fuite de données.

Le ministère a précisé qu'il utilise des protocoles de protection avancés et à plusieurs niveaux, conformément aux dernières normes internationales de cybersécurité. Ses systèmes sont régulièrement soumis à des tests techniques et évaluations par des départements spécialisés pour garantir leur sûreté et sécurité, affirme la source.

Le ministère de la Justice a exhorté les citoyens à obtenir des informations auprès de sources officielles, mettant en garde contre les rumeurs et les imprécisions qui pourraient susciter des spéculations infondées.