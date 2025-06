Maroc : BİM renforce sa présence dans la ville de Laâyoune

La filiale marocaine de l'entreprise turque BİM a annoncé l'ouverture de son deuxième magasin dans la ville de Laâyoune, réaffirmant ainsi son engagement à renforcer sa présence dans les régions du sud du Maroc. Cette ouverture fait suite au lancement de son premier magasin dans la ville en octobre 2022.

Selon un communiqué de l'entreprise, cette initiative reflète l'engagement de BİM à faciliter l'accès aux biens de consommation essentiels pour le plus grand nombre de consommateurs, en proposant des produits de haute qualité à des prix compétitifs dans diverses villes marocaines.

Pour Ahmet Fawzi Çalışkan, PDG de BİM Maroc, il s'agit d'«améliorer l'accessibilité des produits de haute qualité à travers le Royaume», en plus de «renforcer le tissu économique local, de soutenir l'inclusion sociale et économique, et de contribuer à la création d'opportunités d'emploi durables, en ligne avec nos engagements envers les communautés dans lesquelles nous opérons».