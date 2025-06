Zagora : Des appels pour arrêter le tournage d'un film étranger dans un ksar historique

Seddik Ait Yddar, conseiller municipal du Parti socialiste unifié et représentant des habitants d'Aslim dans la municipalité d'Agdz, a exprimé sa vive opposition au tournage d'un film américain à l'intérieur de l'ancien ksar du quartier sans notification préalable, ni consultation avec les résidents, exigeant une intervention urgente des autorités.

Dans une lettre officielle au gouverneur de la province de Zagora, il a exprimé le mécontentement des résidents après qu'ils ont été surpris, le 2 juin, par l'entrée d'une équipe étrangère dans le but de préparer le tournage de scènes cinématographiques, sans aucune coordination avec les représentants des résidents ou les propriétaires.

Le conseiller municipal a souligné que le ksar est un passage principal utilisé quotidiennement par les habitants pour atteindre leurs champs, faisant que toute activité de tournage atteint la vie privée des résidents et impacte leur mode de vie quotidien, en plus de la valeur historique et sociale du lieu.

Ait Yddar a critiqué ce qu'il a décrit comme une «exclusion systématique» dans le processus de prise de décision, notant que les propriétaires terriens n'ont pas été consultés, ce qui constitue une violation des coutumes locales.

Il a ajouté que des informations lui sont parvenues indiquant que certaines parties ont bénéficié financièrement en échange de l'autorisation du tournage, sans que les résidents en soient informés, appelant à une enquête sur la question.

Ait Yddar a conclu sa lettre en exhortant le gouverneur de la province à intervenir rapidement pour arrêter le processus de tournage prévu pour le 13 juin, afin d'éviter toute tension potentielle au sein du quartier, maintenir la paix sociale et respecter la volonté des résidents.