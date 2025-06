Islamophobie en France : «Notre boucherie halal a été la cible d’un acte à caractère raciste»

«Les cochons en France, les Arabes dehors». Ce message à caractère raciste, Khaled Belhaj, gérant d’une boucherie halal dans une commune française (Haute-Garonne), l’a froidement découvert sur la vitrine de son commerce, au lendemain de l’Aïd. Les gendarmes sont intervenus pour constater les faits, mais 24 heures plus tard, le scénario se répète. En l’espace de deux jours, la boutique du Franco-marocain a été visée à deux reprises, rapporte La Dépêche.



«Ce n’est pas seulement notre commerce qui a été visé, mais une communauté, une identité, une manière de vivre en paix et dans le respect des autres», dénonce-t-il sur sa page Facebook. Khaled Belhaj s’est également exprimé publiquement sur Tiktok, afin d’alerter les internautes sur la banalisation des discours de haine en France et l’importance de les dénoncer : «Si on ne dit rien, ça continue. Nous refusons de détourner le regard et de laisser ces actes se multiplier dans l'indifférence».

Par mesure de sécurité, lui et sa compagne Anaïs ont décidé de porter plainte et de retirer la mention «halal» de leur vitrine. «J'ai peur maintenant qu'ils aillent plus loin, qu'ils dégradent la boutique, ou pire, qu'ils agressent les employés ou les clients», confie le commerçant, inquiet pour la sécurité de chacun. La plainte déposée par le couple a débouché sur l'ouverture d'une enquête menée par la gendarmerie.

Par ailleurs, cet acte est loin d'être un cas isolé. ll y a deux semaines, la justice a rendu son verdict dans une affaire comparable. Un homme de 28 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir tagué «Sale race, Free France» sur une boucherie halal et la mosquée de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, selon France Bleu.