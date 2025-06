Tourisme : Drâa-Tafilalet accueille un événement pour renforcer son profil international

La première édition des Journées Drâa-Tafilalet s'est conclue le 10 juin, après un programme de cinq jours visant à renforcer la position de la région sur les marchés touristiques internationaux. Organisé par le Conseil régional du tourisme (CRT) de Drâa-Tafilalet en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT), l'événement a réuni des acheteurs internationaux et des opérateurs touristiques locaux.

Plus de 20 voyagistes internationaux venus d'Espagne et de France ont participé à un voyage de familiarisation à travers les cinq provinces de la région du 6 au 10 juin. Le programme a offert aux participants un aperçu direct des paysages, des sites patrimoniaux et des offres touristiques de la région, complété par des échanges professionnels structurés.

L'initiative s'est terminée par une conférence professionnelle le 10 juin à Ouarzazate, où les voyagistes internationaux ont rencontré des professionnels du tourisme marocain, y compris des représentants institutionnels, des opérateurs régionaux et des agences réceptives. Les discussions ont porté sur la mise en valeur des produits touristiques de la région et le renforcement des liens commerciaux entre les fournisseurs locaux et les acheteurs internationaux.

L'événement s'est clôturé par une réception au Musée du cinéma, offrant aux participants de nouvelles opportunités de réseautage. Selon les organisateurs, cette édition inaugurale jette les bases d'une stratégie régionale à long terme pour élargir l'offre touristique et renforcer la visibilité de la région sur les marchés mondiaux.