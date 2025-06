Maroc : «Asile et réfugiés : à la croisée des chemins», une réflexion sur la migration

La rencontre de réflexion «Asile et réfugiés : à la croisée des chemins» se tient ce mercredi, à la librairie du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, dans le cadre des activités à l’approche de la Journée mondiale du réfugié, commémorée le 20 juin de chaque année. Selon les organisateurs, «cette table ronde propose un espace de dialogue entre le monde des lettres, les mobilités humaines et les récits d’exil».

Cette rencontre connaît la participation de Daniele Dotto, chef de délégation adjoint auprès de la Délégation de l’Union européenne au Maroc, François Reybet-Degat, représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au Maroc, Hanin Joha, médecin syrienne à Rabat et Yacine Retnani pour les éditions La Croisée des Chemins.

En d’autres termes, il s’agit d’une «réflexion sur le vivre ensemble, éclairée par les mots, les parcours, et les expériences de celles et ceux qui composent la mosaïque humaine du Maroc d’aujourd’hui», indiquent encore les organisateurs, ajoutant que «les livres, les témoignages et les idées circulent ici comme les êtres humains : en quête de sens, de dignité, et de liens».

Dans ce sens, les interventions et les témoignages constitueront un «moment de partage pour penser autrement nos liens sociaux, dans une époque marquée par la migration, l’hospitalité et la puissance des récits».