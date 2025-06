Le Maroc et la France mènent les exercices SEA BORDER 25 avec la participation de 8 pays

Le Maroc et la France ont lancé, lundi 10 juin 2025 à Toulon, les exercices navals conjoints SEA BORDER 25, qui se poursuivront jusqu'au 20 courant. Huit pays de l'Initiative de défense 5+5 y participent, à savoir l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, comme annoncé par le Commandant de la zone maritime Méditerranée et mer Noire (Cecmed).

L'objectif de ces exercices est d'améliorer la sécurité maritime dans la région, afin de contrer les menaces croissantes qui ciblent les routes stratégiques en Méditerranée occidentale. Ils visent également à améliorer le niveau de coordination et les opérations conjointes entre les forces navales des pays participants, en plus d'ériger un cadre de sécurité régionale efficace et durable.

A cet effet, les efforts conjoints lors de ces exercices se concentrent sur la gestion proactive des risques et le renforcement de la stabilité maritime dans la région.