En Afrique du Nord, l’islam traverse la décennie sans fléchir

L’islam continue d’imprégner les sociétés d’Afrique du Nord avec une présence quasi-totale, héritée de siècles d’histoire. Effectivement, la proportion de la population musulmane avoisine les 98% dans cette région du monde. La religion s’y transmet sans heurts, de génération en génération. Les conversions sont rares et la sécularisation est encore marginale.

Plus largement, entre 2010 et 2020, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a vu sa part dans la population mondiale passer de 5,1% à 5,6%. Un demi-point qui traduit une région jeune, dynamique et en croissance, relève l'enquête du centre de recherche américain Pew Research Center.

L’étude décèle un autre phénomène : celui du déplacement du centre de gravité du judaïsme mondial. Pour la première fois, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord accueillent la majorité des Juifs dans le monde (45,9%), contre 41% en Amérique du Nord. Dix ans plus tôt, la situation s’inversait. Une bascule qui s’explique par une hausse démographique et migratoire de la population en Israël, passée de 5,8 à 6,8 millions.

Le christianisme migre vers le Sud

S’il y a une région où le changement saute aux yeux, c’est bien ici. En 2020, l’Afrique subsaharienne est devenue le principal foyer du christianisme mondial. Plus de 30% des chrétiens de la planète y vivent désormais, tandis que plusieurs années en arrière, c’était l’Europe qui portait cette religion. Un basculement qui n’a rien à voir avec des campagnes d’évangélisation massives ou de grandes conversions. C’est la démographie qui parle. Le continent est jeune, les naissances sont très nombreuses et la foi est très ancrée dans la vie quotidienne.

L’islam, de son côté, continue aussi d’avancer, porté par les mêmes ressorts : jeunesse, fécondité, enracinement culturel. Ainsi, sur le continent africain, la religion est avant tout une affaire de transmission plus que de rupture transgénérationnelle, comme en Asie, en Amérique et en Europe.

Dans le monde l’islam avance, le christianisme ralentit, les «sans religions» montent

Sur la scène internationale, l’islam est la religion qui a le plus progressé entre 2010 et 2020, avec plus de 347 millions de fidèles supplémentaires. Le nombre de chrétiens, lui, a augmenté de 122 millions, mais ce n'est pas suffisamment pour suivre le rythme de croissance de la population mondiale. Bien qu’ils restent majoritaires avec 2,3 milliards de chrétiens, leur part a reculé. Elle est passée de 30,6 % à 28,8%, diminuant de 1,8 point de pourcentage.

Le constat le plus marquant reste peut-être la montée des personnes sans affiliation religieuse. En dix ans, elles sont passées de 1,6 à 1,9 milliard, gagnant près d’un point dans la population mondiale (de 23,3% à 24,2%). Ce groupe, souvent appelé les «nones», grandit malgré un désavantage démographique. Ses membres sont en moyenne plus âgés et ont moins d’enfants. Par ailleurs, ce sont souvent des personnes qui ont quitté leur religion d’origine, en particulier le christianisme, pour ne plus s’en revendiquer. La Chine reste le bastion principal, mais les États-Unis, l’Europe, l’Australie ou l’Uruguay connaissent eux aussi une poussée des athées.

Enfin, le bouddhisme est la seule grande religion à avoir reculé, tant en nombre qu’en proportion. Il comptait 19 millions de fidèles en moins en 2020 par rapport à 2010, pour atteindre 324 millions, soit 4,1% de la population mondiale. En cause, le vieillissement de ses populations, notamment en Asie.