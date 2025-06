Royal Air Maroc proche d'un accord avec Airbus et Boeing pour moderniser sa flotte

Airbus s'apprête à finaliser un accord avec Royal Air Maroc pour l'achat d'une vingtaine d'avions A220, renforçant ainsi la présence de l'avionneur européen au sein de la flotte de la compagnie marocaine. Parallèlement, Royal Air Maroc se prépare à renouveler ses liens avec les États-Unis grâce à une commande plus conséquente d'appareils Boeing, selon des sources de l'industrie aéronautique citées par Reuters.

Depuis plus d'un an, Royal Air Maroc est en négociation pour moderniser sa flotte, actuellement dominée par des appareils Boeing. La compagnie devrait continuer à s'appuyer sur le géant américain pour répondre à la majorité de ses besoins futurs, notamment par l'acquisition de nouveaux 737 Max et 787 Dreamliner. Cette annonce est attendue lors du Salon du Bourget, qui se tiendra la semaine prochaine, selon les mêmes sources.