Festival Gnaoua 2025 : 350 artistes, des musiques interculturelles et un Forum des droits humains

La ville d'Essaouira accueille la 26e édition du Festival Gnaoua et musiques du monde, du 19 au 21 juin, réunissant 350 artistes qui se produiront durant 54 concerts, dans divers lieux en plein air et espaces intimistes, selon un communiqué des organisateurs.

L'événement s'ouvre par une parade, qui réunit tous les maâlems gnaoua. Le concert d'ouverture sur la scène Moulay Hassan mettra en vedette maâlem Hamid El Kasri (Maroc) et la Compagnie Bakalama (Sénégal), réputée pour sa maîtrise des percussions et danses ouest-africaines. Les chanteuses Abir El Abed et Kya Loum se joindront à eux pour une performance mêlant sons spirituels marocains et rythmes Sabar.

Durant ces trois jours, le festival présentera plusieurs collaborations musicales. Houssam Gania se produira avec le batteur new-yorkais Marcus Gilmore, Morad El Marjani dialoguera avec le musicien tunisien et artiste de jazz mystique Dhafer Youssef, et Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou s'associeront à la chanteuse malienne Rokia Koné.

Un autre moment fort sera un projet original de maâlem Mohamed Boumezzough, rejoint par Anas Chlih, Aly Keïta, Tao Ehrlich, Martin Guerpin, Quentin Ghomari et Hajar Alaoui, réunissant guembri, balafon et cuivres dans un ensemble interculturel. La programmation inclut également des noms bien connus à travers l'Afrique et la diaspora, dont la star montante afro-cubaine Cimafunk, la légende du reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly et l'artiste pop nigérian CKay.

Pour leur part, les jeunes musiciens gnaoua partageront la scène avec des maâlems confirmés, notamment sur la scène de la plage. Par ailleurs, le festival mettra en avant des performances qui repoussent les frontières des genres musicaux pour combiner traditions locales et influences contemporaines, telles que Fehd Benchemsi & The Lallas, DuOud, Nishtiman Project, The Leila et Ribab Fusion.

Comme les années passées, l'événement inclut le Forum des droits humains, qui revient pour sa 12e édition avec comme thème la mobilité humaine et les dynamiques culturelles. Des écrivains, cinéastes et intellectuels, dont Andrea Rea, Elia Suleiman, Véronique Tadjo, Karim Bouamrane, Kassie Freeman, Faouzi Bensaïdi, Pascal Blanchard, Rim Najmi et Barthélémy Toguo, participeront aux débats autour de la migration, la narration et l'identité.

En partenariat avec le Berklee College of Music, le «Berklee at Gnaoua and World Music Festival» revient du 16 au 21 juin, réunissant de jeunes musiciens de 23 pays pour une semaine de formation et d'échanges artistiques avec des praticiens de renom.

De plus, le festival introduira la Chaire des cultures croisées et de la mondialisation, lancée en partenariat avec l'Université Mohammed VI polytechnique. Deux tables rondes seront organisées, portant sur l'intersectionnalité spirituelle, la résonance des rituels gnaoua et la fusion musicale.

Essaouira accueillera aussi des événements parallèles, comme l'Arbre à palabres, un espace public inspiré par la tradition orale africaine, l'exposition Entre jeu et mémoire au Borj Bab Marrakech, ainsi que des concerts de rue et des ateliers ouverts.