Maroc – Espagne : ATIM appelle à réactiver la reconnaissance mutuelle des permis de conduire

L’Association des travailleurs marocains immigrés en Espagne (ATIM) a récemment appelé à réactiver la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre le royaume ibérique et le Maroc, en vertu de l’accord bilatéral en vigueur depuis 2004. Dans un communiqué, l’organisation fait savoir que le dossier est à l’ordre ordre du jour entre les ministères espagnol et marocain compétents. «Nous espérons qu’après l’été, une solution définitive sera trouvée, permettant la procédure d’échange ou un nouveau cadre de coopération», a indiqué la structure.

A ce titre, ATIM préconise une «réactivation immédiate» de la reconnaissance mutuelle, sans réexamens théoriques ou pratiques, ainsi que la «publication d’une instruction administrative contraignante par la Direction générale de la circulation», outre l’«annulation des sanctions injustifiées imposées à des citoyens marocains de bonne foi».

Dans ce sens, l’ONG indique qu’en Espagne, «des médias rapportent que la DGT continue de traiter les citoyens marocains résidant légalement en Espagne comme des ‘conducteurs sans permis’, leur infligeant des amendes récurrentes de 500 euros, tout en autorisant les touristes marocains à conduire avec leurs papiers».

Par conséquent, ATIM déplore une «politique contradictoire» qui cause des «préjudices économiques à des milliers de familles, notamment aux travailleurs agricoles et à ceux qui vivent de leur activité routière». Selon la même source, «cette situation constitue une discrimination inacceptable à l’encontre d’un groupe qui réclame une résolution de ce problème depuis de nombreuses années».

«Alors qu’une solution bilatérale est en cours de négociation, il est inadmissible que des mesures punitives soient renforcées contre des familles qui subissent déjà les conséquences de cette situation injuste», ajoute l’ONG. Pour elle, «ce problème exige une réponse politique et administrative immédiate, et non le durcissement d’un système qui s’est déjà avéré discriminatoire et disproportionné envers la communauté marocaine résidant en Espagne».