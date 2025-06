L’administration Trump sanctionne une association algérienne pro-Hamas

Aux États-Unis, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a annoncé, dans un communiqué publié mardi 10 juin, des sanctions contre cinq individus et cinq organisations caritatives basées à l'étranger, accusés de financer la branche armée du Hamas et ses activités terroristes.

Parmi ces entités figure une ONG algérienne, El Baraka. «L'Association caritative et humanitaire El Baraka, située en Algérie, a détourné des fonds destinés à des causes humanitaires pour soutenir le Hamas. En tant que président d'El Baraka, Ahmed Brahimi (Brahimi) a veillé à ce que les fonds collectés par l'organisation caritative, dont certains provenaient de donateurs involontaires qui pensaient aider les civils palestiniens, soient au contraire détournés au profit du Hamas», précise le Département du Trésor.

«Désormais, tous les biens et intérêts» de l'Association El Baraka et de son président «sont gelés et doivent être signalés à l'OFAC».

L’Association algérienne El Baraka est très active dans les camps de Tindouf. Sous couvert de programmes humanitaires au profit des «réfugiés sahraouis», les représentants de l’ONG se rendent fréquemment chez le Polisario.

Ces sanctions contre El Baraka et son président, imposées par l’administration Trump, coïncident avec l’annonce par l’Union européenne de l’inscription de l’Algérie sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent.