Des chercheurs marocains contribuent à la découverte d'une planète géante inhabituelle

Une équipe de chercheurs internationaux, incluant les Marocains Jamila Chouqar et Khalid Barkaoui, a découvert une planète géante inhabituelle qui remet en question la façon dont les scientifiques pensent que les planètes se forment. Nommée TOI-6894 b, elle orbite autour d'une étoile très petite.

Selon une recherche publiée dans Nature Astronomy le 4 juin 2025, Chouqar, qui était astronome à l'Université de Liège au moment de la découverte, et Barkaoui, chercheur au sein des équipes SPECULOOS et TRAPPIST, ont collaboré avec des scientifiques du monde entier pour confirmer cette découverte. La découverte est surprenante car l'étoile hôte est beaucoup plus petite que notre Soleil - seulement environ un cinquième de sa taille.

Ce qui rend cette découverte spéciale est que la planète est beaucoup plus grande que prévu, pour une étoile aussi petite. La planète pèse environ 53 fois plus que la Terre et serait presque aussi grande que Saturne. Lorsqu'elle passe devant son étoile, elle bloque 17% de la lumière, créant un effet de diminution notable qui a aidé les astronomes à la détecter.

La planète a d'abord été repérée grâce au satellite de la NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite et confirmée par des observations au sol depuis plusieurs télescopes. Elle complète une orbite autour de son étoile en un peu plus de trois jours et a une température de surface d'environ 145 degrés Celsius, ce qui la rend relativement froide par rapport aux autres planètes géantes connues.