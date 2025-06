Maroc - Espagne : DFDS finalise l'acquisition des lignes maritimes de Naviera Armas

Le géant danois du transport maritime et de la logistique, DFDS, finalise l'acquisition de l'activité principale de l'espagnol Naviera Armas, à savoir ses opérations dans le détroit de Gibraltar, qui génèrent 60% des bénéfices de l'entreprise et assurent la liaison maritime entre l'Espagne et le Maroc.

Selon El Confidencial, DFDS a conclu un accord préliminaire d'une valeur de 300 millions d'euros avec les fonds d'investissement JP Morgan et Barings, qui ont sauvé Naviera Armas du défaut de paiement en 2023.

Basée aux îles Canaries, l'entreprise a rencontré des difficultés financières après avoir contracté une dette de 800 millions d'euros, principalement à cause de son achat en 2018 de Trasmediterránea à Acciona. Un plan de restructuration approuvé par le tribunal a rencontré des résistances de la part des banques espagnoles, mais a finalement été validé.

Ses principaux créanciers, JP Morgan, Barings, Cheyne et Bain Capital, qui détiennent désormais 94% de l'entreprise, ont ensuite engagé la banque d'investissement Houlihan Lokey pour gérer la vente. Déçus par les offres basses des opérateurs de ferries Balearia et Boluda pour l'ensemble de l'entreprise, les créanciers ont décidé de la scinder et de la vendre par parties.

DFDS, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards d'euros et est cotée à la Bourse de Copenhague, opère déjà en Méditerranée. En 2022, elle a acquis la division espagnole de l'armateur allemand FRS, incluant FRS Iberia et FRS Maroc, pour 150 millions d'euros.