Maroc : Aïta mon amour en tournée dans 8 villes pour l’album Abda

Aïta mon amour est en tournée exceptionnelle organisée par l’Institut français du Maroc, du 13 au 24 juin 2025, avec plusieurs dates dans huit villes du pays pour présenter l’album Abda. Formé par Widad Mjama et de Khalil EPI, le duo dévoile ici une œuvre musicale qui «bouscule les codes et fait dialoguer les racines profondes de la tradition marocaine avec la scène musicale contemporaine». En effet, ce projet artistique s’inspire du patrimoine musical populaire et oral de l’aïta, réinterprété dans une forme électronique contemporaine, sans y perdre son essence.

Porté historiquement par les chikhates, poétesses et chanteuses, véritables gardiennes de la mémoire collective dans les campagnes marocaines depuis le XIIe siècle, ce patrimoine nourrit ainsi les inspirations de Widad Mjama, qui y retrouve un lien avec ses racines, un moyen de rendre hommage à ses aînées de la scène artistique, ainsi qu’un moyen fort d’expression transcendante, touchant à divers sujets personnels ou collectif, entre liberté de parole et célébration de l’héritage.

A ce titre, le premier album porte bien son nom, puisqu’il fait référence à la région de Abda, connue comme le berceau de l’aïta. L’opus musical est composé de neuf titres, mêlant chants traditionnels, pistes électroniques contemporaines et poésie, en guise de «manifeste» contre l’oubli et le cloisonnement. Le bagage artistique varié du duo s’y incarne dans une parfaite harmonie, qui traduit la maîtrise de chacun du binôme de son champ de prédilection, avec un goût prononcé pour sortir des sentiers battus.

D’abord pionnière du rap au Maroc, Widad Mjama est lauréate du Conservatoire de Casablanca en danse classique et art dramatique et co-fondatrice du groupe N3rdistan. Dans le cadre de Aïta mon amour elle associe le musicien et producteur tunisien Khalil EPI, dont la pratique trouve ses racines plutôt dans les musiques classiques arabes, le jazz et les sons du monde entier. La combinaison de ces deux univers éclectiques est réussie, traduite dans une richesse sonore unique.