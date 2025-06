Espagne : 113 000 euros pour les repas halal des militaires marocains en formation avec Navantia

Le gouvernement espagnol allouera 113 000 euros pour couvrir le coût des repas destinés au personnel militaire marocain, en formation au sein de l'entreprise publique Navantia. Ce budget concerne ainsi la restauration des participants à cette session, tenue à l'atelier de construction navale de San Fernando dans le cadre de l'accord avec le Maroc, avec des viandes certifiées halal, une interdiction totale d'alcool et de porc.

Les termes du contrat prévoient que «les repas doivent être équilibrés et variés, respecter les préceptes islamiques auxquels adhère le client, en veillant à ce qu'ils ne contiennent ni porc ni d'alcool et que les viandes soient certifiées halal». Navantia accueillera jusqu'à 86 militaires marocains entre février de cette année et juin 2026, dans le but de les former à l'exploitation du nouveau navire.

Le navire de guerre mesure 87 mètres de long, avec une largeur totale de 13 mètres, et peut accueillir un équipage de 60 personnes. Sa construction a nécessité plus d'un million d'heures de travail et a contribué à la création d'environ 1 100 emplois directs et indirects sur trois ans, selon l'entreprise.

Le navire de guerre est équipé de capteurs et radars avancés, de systèmes de contre-mesures électroniques, d'un canon de calibre 76 mm et d'un système de lancement de missiles, en plus de la capacité d'accueillir un hélicoptère. Ce type de navire de guerre inclut également des systèmes pour le lancement de missiles sol-air (SAM), de missiles sol-sol (SSM), et d'un système de défense ponctuelle connu sous le nom de PDMS.