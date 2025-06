Banque mondiale : Un financement de 350 M$ pour le projet de rail urbain SIR à Casablanca

La Banque mondiale a approuvé un financement de 350 millions de dollars pour soutenir le programme Service intra-métropolitain rapproché (SIR) dans le Grand Casablanca, pour étendre les services de transport ferroviaire de passagers électrifiés. L'objectif sera d'améliorer l'accès aux emplois et aux services essentiels, tout en soutenant la mobilité urbaine durable, indique un communiqué de l'institution, lundi 9 juin.

Concentré autour du hub ferroviaire marocain, le programme SIR modernisera 73 km de voies existantes et développera 15 stations multimodales, reliant Casablanca aux zones comme Zenata, Mohammedia, Nouaceur et Bouskoura. L'initiative vise également à renforcer la capacité et la gouvernance de l'Office national des chemins de fer (ONCF).

D'ici juin 2031, le programme SIR devrait bénéficier à plus de 560 000 personnes en améliorant l'accès à une infrastructure de transport durable. Selon la Banque mondiale, le projet entraînera une augmentation de 7% du nombre de lieux de travail accessibles en train en 45 minutes, outre une augmentation de 7,3% de l'accès aux services essentiels dans le même temps de trajet.