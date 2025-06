La Fondation Mohammed V pour la solidarité lance l’opération Marhaba 2025

Sur instructions du roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité lance, mardi 10 juin 2025, l’opération Marhaba d’accueil des Marocains résidant à l’étranger.

La Fondation, qui contribue à l’opération avec l’ensemble des parties-prenantes nationales, a activé le dispositif global d’accueil simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie, indique un communiqué.

Placée sous la présidence effective du souverain, cette vingt-cinquième édition est marquée par la mise en place de nouveaux espaces nationaux, au niveau des aéroports de Laâyoune et Dakhla, portant à vingt-six (26) le nombre total des sites d’accueil Marhaba.

Vingt (20) espaces sont ainsi opérationnels au Maroc. Ils se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceïma et Nador Bni Nsar, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara, Tanger Ibn Battouta, Laâyoune Hassan 1er, Dakhla, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Mellila.

A l’étranger, six (6) espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Les services d’assistance sociale et de prise en charge médicale, mis à disposition des MRE du 10 juin au 15 septembre, sont déployés dans l’ensemble de ces sites afin de les accompagner au mieux lors des phases d’arrivée et de retour.

Un effectif de plus de 1 200 personnes comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires y sont mobilisés, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l'étranger, les assister et leur fournir l’aide et les secours nécessaires.

Les prestations humanitaires disponibles dans les sites d’accueil Marhaba sont complétées par le Bureau central de coordination (BCC) qui est domicilié à Rabat.

Supervisé par la Fondation, il suit l’activité des équipes d’assistance déployées sur le terrain, mobilise les parties-prenantes pour la gestion des sollicitations et assure l’assistance téléphonique Marhaba.

Le service d’appel Marhaba, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’opération, est opérationnel aux numéros de téléphone suivants :

00 212 537 20 5566 et 00 212 537 20 6666 pour les appels de l’étranger, le numéro vert gratuit 080 000 23 23 et le 0808 69 07 93 accessibles à partir du Royaume, le numéro 00 39 35 1212 94 89 (Gênes) pour l’Italie, les numéros 00 33 780 716 093 (Marseille) et 00 33 617 299 161 (Sète) pour la France, et les numéros 00 34 631 669 433 (Motril), 00 34 632 508 290 (Alméria) et 00 34 632 540 700 (Algésiras) pour l’Espagne.