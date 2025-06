Terrorisme : Alerte en Espagne sur la menace de Sahraouis radicalisés au Sahel

Les Sahraouis originaires des camps de Tindouf, impliqués dans des groupes terroristes opérant au Sahel, constituent une menace sérieuse pour l'Espagne, qu'ils connaissent parfaitement.

«Selon des sources des services de renseignement, une dizaine de Sahraouis nés dans les camps de Tindouf (Algérie) ont participé au programme «Vacances en paix», qui permet aux enfants de passer l'été en Espagne, loin des conditions difficiles du désert et des camps de réfugiés. C'est pourquoi ils parlent couramment l'espagnol», rapporte ce dimanche 8 juin le quotidien La Vanguardia.

Les services de renseignement alertent également sur la montée en puissance d'éléments du Polisario dans les postes de commandement de groupes terroristes au Sahel, tels que le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).

Ces révélations surviennent trois jours après l'arrestation en Espagne de deux Sahraouis, originaires des camps de Tindouf, soupçonnés d'activités terroristes en Espagne.

Avant d'être tué en 2021 par l'armée française au Mali, Adnane Abou Walid al-Sahraoui avait recruté des dizaines de jeunes des camps de Tindouf pour son organisation terroriste, l'«État islamique au Grand Sahara». Abou Houzeifa, alias Hugo, tué en avril 2024 par l'armée malienne, était l'un d'eux.

L'article de La Vanguardia a provoqué la colère des partisans du Polisario en Espagne. «Nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation et notre condamnation de la publication ce dimanche 8 juin d'articles dans La Vanguardia, écrits par Enric Juliana et Joaquín Vera, qui, sous couvert d'analyse géopolitique, reprennent sans réserve le discours officiel marocain et le récit de la peur, criminalisant indirectement la cause sahraouie», a écrit un média du Front.