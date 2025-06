L’ONU prépare un plan pour lutter contre l'islamophobie

Quatre semaines après sa nomination, annoncée le 7 mai, au poste d'envoyé spécial des Nations unies pour la lutte contre l'islamophobie, Miguel Ángel Moratinos dévoile son programme d'action. Dans une interview accordée au site d'actualités de l'ONU, l'Espagnol a souligné que la haine envers l'islam et les musulmans «ne se limite pas à l'Europe ou aux États-Unis, mais se manifeste à l'échelle mondiale».

«La communauté musulmane est l'une des plus importantes de la planète. Nous sommes près de huit milliards d'habitants, dont 2,5 milliards sont musulmans», a expliqué l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères de 2004 à 2010.

«Nous disposons d'un plan auxNations unies pour lutter contre l'antisémitisme et nous aurons également un plan des pour lutter contre l'islamophobie. Nous fixerons certaines priorités, dont la plus importante est bien sûr de freiner la montée de la haine anti-islam et anti-musulmans qui se propage à travers le monde. Nous devons collaborer avec les principales organisations internationales et les pays qui en ont les moyens et qui sont préoccupés par la propagation de ces comportements anti-musulmans.»

Moratinos a reconnu que «l'islam est mal compris en Occident, il est donc essentiel de recourir à l'éducation. Nous devons mettre en place des programmes pour expliquer ce qu'est l'islam et le Coran. Les gens y font référence, mais n'ont jamais lu le Coran».

En parallèle à cet effort pédagogique, l’Espagnol propose de «condamner fermement tout acte, hostilité, violation ou attaque contre les musulmans, mais aussi contre les biens islamiques (...) Nous devons renforcer le respect. Pour cela, nous devons introduire certains éléments dans les systèmes juridiques des pays occidentaux».

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté, le 15 mars 2024, une résolution par 115 voix pour, 44 abstentions et aucune voix contre, exhortant le secrétaire général à nommer un envoyé spécial chargé de lutter contre l'islamophobie. Un texte initié par le Pakistan.

En plus de ses nouvelles fonctions, Miguel Ángel Moratinos continuera d’assumer son rôle de haut-représentant de l'Alliance des civilisations des Nations unies, poste qu'il occupe depuis 2019. «Cette double casquette vise à optimiser les capacités et les ressources existantes et à intégrer les fonctions découlant du nouveau mandat dans un poste existant», avait précisé l'ONU le 7 mai.

En 2022, les Nations unies ont décrété le 15 mars, Journée internationale de lutte contre l’islamophobie.