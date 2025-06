Match amical : Le Maroc s’impose face à la Tunisie

La sélection marocaine de football a dû patienter avant de venir à bout de son homologue tunisienne par 2 buts à 0, au terme d'un combat intense, vendredi soir au complexe sportif de Fès, en match amical.

Les buts de cette rencontre amicale, qui s’inscrit dans les préparatifs des deux sélections pour la prochaine Coupe d’afrique des Nations (CAN Maroc 2025), sont signés Achraf Hakimi (80è) et Ayoub El Kaabi (90+3è). Ce match aux allures de derby nord-africain, joué à guichets fermés, a été empreint d’une grande rivalité et d’une haute intensité entre les deux sélections.

Jouée au complexe sportif de Fès, réouvert à cette occasion après avoir subi des travaux de rénovation à l’orée de la prochaine CAN, la rencontre a été un véritable test pour les coéquipiers de Hakimi et un avant-goût de ce qui attend les Lions de l’Atlas lors de la prochaine compétition continentale.

Les Tunisiens, qui ont entamé le match en trombe, ont tenté d’imposer leur rythme dès le début, monopolisant le ballon et profitant surtout de la précipitation des joueurs marocains, mais sans constituer un sérieux danger pour les buts de Yassine Bounou.

Pour cette rencontre préparatoire pour la prochaine CAN, prévue au Maroc du 25 décembre au 18 janvier prochains, l’équipe nationale a été privée de certains de ses cadres, à l’image de Brahim Diaz, Nayef Aguered ou encore Abdessamad Ezzalzouli.

Néanmoins, le sélectionneur national Walid Regragui a aligné un onze de départ relativement remanié avec une charnière défensive composée de Jawad El Yamiq et Adam Massina, aux côtés des défenseurs latéraux, Zakaria Belaamri et Hakimi.

L’équipe nationale jouera un autre match amical face au Bénin, le 9 juin au Complexe sportif de Fès.