Italie : Bahija Simou distinguée pour son rôle dans la valorisation du patrimoine et du dialogue culturel

La directrice des Archives royales du Maroc, Bahija Simou, a reçu les insignes de commandeur de l'Ordre du mérite de l'Italie pour sa contribution à la valorisation du patrimoine et au dialogue culturel maroco-italien. Ces insignes lui ont été remis par l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barucco, au nom du président de la république, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Pour Armando Barucco, cette haute distinction, dont seulement dix sont attribuées chaque année, rend hommage à «une contribution remarquable et exceptionnelle à la valorisation du patrimoine historique marocain, ainsi qu'au développement significatif des échanges scientifiques et culturels entre le Maroc et l'Italie».

Historienne reconnue sur la scène internationale, Bahija Simou s'est distinguée par ses travaux rigoureux sur les relations politiques et diplomatiques entre le Maroc et l’Italie, illustrés par de nombreuses publications de référence.

Elle est également membre du Conseil stratégique de la Fondation italienne Leonardo MedOr, et joue un rôle central dans les rencontres académiques euro méditerranéennes, œuvrant activement à la préservation de la mémoire collective.

A cette occasion, Bahija Simou a exprimé sa profonde gratitude à l'égard des autorités italiennes, saluant «l'honneur et la symbolique forte» de cette distinction. Elle a souligné que ses recherches sur l'Italie mettent en évidence «l'importance géopolitique que revêtent le Maroc et l'Italie dans l'espace euro méditerranéen».

Elle a également rappelé la profondeur historique des relations bilatérales, qui remontent au XIIe siècle. Après l'unification italienne, le Maroc adopta une posture amicale envers l'Italie, laquelle devint, après l’indépendance, l'un des premiers partenaires économiques du royaume. L'Italie fut également le premier pays européen visité par Mohammed V.

Bahija Simou a tenu à rappeler que cette distinction «ne couronne pas seulement un itinéraire personnel, mais consacre aussi un engagement en faveur d'une histoire vivante, inclusive, qui refuse l'oubli et valorise les mémoires longtemps restées dans l'ombre».