Le Maroc élu vice-président du Groupe d'experts mondial d'Interpol sur la cybercriminalité

Le Maroc a été élu, jeudi, au siège de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à Lyon, en France, en la personne de la commissaire divisionnaire Leïla Zouine, cheffe de service de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies au sein de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), au poste de vice-présidente du Groupe d'experts mondial d'Interpol sur la cybercriminalité (GEMC).

La représentante de la DGSN a été portée à cette haute fonction au sein du GEMC, lors de la première réunion annuelle de ce groupe qu’a abritée, les 4 et 5 juin courant, le Secrétariat général d'Interpol à Lyon et qui a été marquée par l’élection des structures du Groupe d'experts mondial d'Interpol sur la cybercriminalité.

Zouine occupera, ainsi, le poste de vice-présidente du Groupe, en charge de l'autonomisation, qui porte sur la mise en place des mécanismes, procédures et plans d’action à même de mettre à la disposition des victimes de la cybercriminalité des moyens de protection juridiques et techniques, et de doter les services de police et d’application de la loi des aptitudes nécessaires en matière d’investigation et de lutte contre ce type de crimes liés aux nouvelles technologies.

Cette élection traduit l’engagement de la DGSN en faveur du renforcement des canaux et des mécanismes de coopération sécuritaire internationale multilatérale dans les domaines sécuritaire et policier, comme elle dénote du niveau avancé atteint par les structures de police chargées de lutter contre la cybercriminalité sur les plans régional et international.