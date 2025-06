Des liaisons estivales de Málaga à Tanger et Casablanca avec Air Norstrum

Cet été, Air Nostrum renforce la connectivité entre Málaga et le Maroc, en programmant des liaisons depuis et vers Tanger et Casablanca en partage de code avec Royal air Maroc (RAM). La compagnie aérienne franchisée d'Iberia pour les vols régionaux a déjà commencé à opérer dans la cité du détroit vers Tanger, avec des vols qui se poursuivront jusqu'à la fin septembre. Pour sa part, la métropôle marocaine est concernée du 19 juillet au 30 août.

Selon un communiqué, un total de 8 208 places sont mises en vente pour Tanger, pour une liaison à deux fréquences hebdomadaires, mardi et samedi jusqu'au 28 juin, puis une reprise du 2 au 30 septembre. Du 1er au 18 juillet, la fréquence passera de deux à trois vols hebdomadaires, mardi, mercredi et samedi, ajoute la source.

La haute saison estivale fera passer la fréquence à cinq vols hebdomadaires, du 19 juillet au 31 août, les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches.

Pour Casablanca, les ventes concernent un total de 1 900 places pendant la haute saison estivale, du 19 juillet au 30 août, les mardis, jeudis et samedis.