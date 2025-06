Le Polisario appelle la Mauritanie à «se concerter pour faire face aux dangers»

Le chef du Polisario appelle le président mauritanien à «renforcer la coopération, la concertation et la coordination pour faire face aux risques et aux défis auxquels notre région est confrontée». Brahim Ghali a estimé, dans un message de félicitation à l’occasion de l’Aïd el-Adha adressé à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que son offre est à même de garantir «à nos deux peuples et aux peuples de la région de vivre dans la paix, la sécurité, la stabilité et le bon voisinage».

Le chef du Front a également mis l’accent dans son texte sur «le destin commun qui lie le peuple sahraoui à son frère de la République islamique de Mauritanie». Les relations entre le Polisario et Nouakchott sont froides, voire glaciales. En cause, la décision de l’armé mauritanienne de fermer la région de Lebriga. Un passage que les éléments armés du Front empruntaient pour lancer des attaques contre le Maroc.

Brahim Ghali est habitué à saisir des occasions religieuses, nationales et même partisanes pour courtiser des chefs d’Etats et des Premiers ministres. En témoignent son message adressé à Keir Stramer, au lendemain de la victoire du Parti travailliste britannique aux législatives anticipées du 4 juillet 2024, et sa lettre, du 7 mai, destinée au président russe, Vladimir Poutine.