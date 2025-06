Allemagne : Un marocain soupçonné d'avoir espionné des militants du Hirak du Rif

Le Parquet fédéral allemand (GBA) a inculpé d'espionnage un citoyen marocain nommé Youssef El Asrouti, l'accusant de recueillir des informations sur les membres du Hirak du Rif au profit de la Direction générale des études et de la documentation (DGED).

Dans son communiqué, le procureur a mentionné que l'accusé aurait agi en coordination avec un autre individu nommé Mohamed A., qui avait reçu cette mission du «service de renseignement marocain et avait ensuite transmis les informations collectées». Mohamed A. avait déjà été condamné en 2023 par le tribunal de Düsseldorf à une peine de prison avec sursis d'un an et neuf mois.

Youssef a été arrêté en Espagne le 1er décembre 2024, sur la base d'un mandat d'arrêt européen, avant d'être remis aux autorités allemandes le 15 janvier 2025, où un juge fédéral a ordonné sa détention provisoire.

Le procureur allemand n'a pas divulgué plus de détails sur la nature des informations recueillies, mais a indiqué que les activités d'espionnage avaient commencé en janvier 2022.

Il est à noter qu'à l'extradition de Youssef vers l'Allemagne, le Maroc a nié tout lien avec lui, une source sécuritaire marocaine décrivant El Asrouti comme un activiste radical résidant en Europe, qui a participé à plusieurs activités anti-marocaines.

Il est également membre actif du «Mouvement Républicain», qui rassemble des activistes du Hirak du Rif en Europe. Selon les mêmes sources, il a adopté des positions fermes contre le Maroc et a publiquement appelé à l'indépendance du Rif.

Bien qu'il ne soit pas d'origine rifaine, El Asrouti a collaboré étroitement avec Jaber El Ghadoui, connu sous le nom de «Yuba», une figure de proue du parti des «Nationalistes Rifains» basé à Düsseldorf. Sous l'influence de Yuba, El Asrouti a participé à des projets qualifiés de subversifs par les autorités marocaines.

Ses activités se sont intensifiées après une tentative d'expulsion d'Allemagne en 2018, où il a été emprisonné en raison de sa résidence irrégulière. Malgré le dépôt d'une demande d'asile en son nom, la requête a été rejetée, entraînant une procédure d'expulsion. Cependant, le processus a échoué après une confrontation violente à l'aéroport qui a empêché son expulsion vers le Maroc.

Après avoir été expulsé d'Allemagne en mai 2018, El Asrouti s'est installé aux Pays-Bas, où il a déposé une nouvelle demande d'asile, affirmant être persécuté par les autorités marocaines en raison de son activisme. Il a également publié une lettre annonçant sa renonciation à la citoyenneté marocaine et son désaveu d'allégeance au roi Mohammed VI, un geste perçu comme une tentative d'obtenir le statut de réfugié politique.