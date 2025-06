Les Marocains en tête de ceux ayant obtenu la nationalité espagnole en 2024

En 2024, un total de 252 476 personnes ont acquis la nationalité espagnole, marquant une augmentation de 5,1% par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Institut national de la statistique espagnol. Le Maroc a dominé la liste des pays d'origine des nouveaux citoyens, avec 42 910 individus, suivi du Venezuela avec 35 403 et de la Colombie avec 26 224. D'autres pays comme le Honduras, l'Équateur, le Pérou, la République dominicaine, l'Argentine, la Bolivie et Cuba ont suivi avec des chiffres plus modestes.

Les données ont révélé que les femmes constituaient 56% du total des nouveaux citoyens, contre 44% pour les hommes, le temps moyen requis pour obtenir la citoyenneté étant de cinq ans. En termes d'âge, le groupe le plus important était celui des 30 à 39 ans, suivi par les 40 à 49 ans.

Concernant les méthodes d'obtention de la citoyenneté, 215 734 individus l'ont acquise par résidence légale continue, tandis que 36 407 autres l'ont obtenue par une option spéciale, plus courante chez les mineurs, qui représentent environ 94% de cette catégorie.

En termes de répartition géographique au sein de l'Espagne, les régions de Catalogne et de Madrid ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux citoyens, la Catalogne représentant 68 755 et Madrid 48 288, représentant collectivement environ 46% du total des nouveaux citoyens.