Mohammed, le prénom le plus courant à Ceuta

Dans l'ordre, Mohammed, Ahmed et Garcia sont les prénoms les plus courants parmi les citoyens nés à Ceuta, selon les données publiées mardi dernier par l'Institut national de la statistique espagnol pour l'année 2024.

Selon les médias locaux, 7 750 personnes portent Mohammed comme premier prénom et 7 479 comme deuxième prénom, tandis que 1 731 autres se nomment Mohamed Mohamed. Ce nom est le plus répandu à Ceuta et Melilla, conservant cette distinction année après année.

Quant à Ahmed, 3 097 résidents de Ceuta le portent comme premier prénom et 2 880 le portent comme deuxième. Par ailleurs, Garcia est porté par 2 217 personnes comme premier prénom et 2 059 comme deuxième.

Le top 3 est suivi de prénoms tels que Abdessalam, Sanchez, Gonzalez, Rodriguez, Lopez, Perez et Fernandez.