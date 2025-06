Maroc : Hunan Zhongke retarde le projet d'usine d'anodes et priorise Oman

Le fournisseur chinois de solutions électromagnétiques métallurgiques complètes, Hunan Zhongke Electric Co., Ltd., a annoncé un retard dans son projet de matériau d'anode au Maroc, initialement annoncé en mai 2024. Selon un communiqué, ce report s'explique par le souci d'«assurer le progrès régulier et ordonné des investissements étrangers de l'entreprise».

Désormais, Zhongke priorise une entreprise étrangère d'une plus grande envergure. Il s'agit d'une base intégrée de 8 milliards de yuans à Oman, avec une capacité prévue de 200 000 tonnes métriques par an, qui sera développée en deux phases.

Le financement du projet devrait provenir de «fonds propres et de financements, y compris mais sans s'y limiter aux prêts bancaires pour projets et aux investisseurs stratégiques», selon l'annonce.

Quant au projet au Maroc, où il est dirigé par la filiale de Hunan Zhongke Electric, Shinzoom, il a été initialement évalué à 460 millions de dollars américains avec un début de construction prévu en 2024, sur 20 hectares dans la ville industrielle Mohammed VI Tanger Tech, pour la production d'anodes à destination des batteries au lithium.

Le projet au Maroc visait également à établir une base intégrée, avec une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes métriques de matériaux d'anode pour batteries lithium-ion.