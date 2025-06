Révolution IA : Des Vidéos hyperréalistes en Darija, bientôt la fin du cinéma à Ouarzazate ?

Imaginez un monde où votre acteur préféré n'existe pas, où votre film favori n'a jamais été tourné, et où le banquier de cette publicité que vous voyez chaque matin n'a jamais passé d'entretien ni même d'audition. Ils sont tous générés par l'IA, mais étonnamment réalistes.

Ce qui semblait autrefois être un futur lointain de science-fiction pourrait bien être à notre porte, grâce à l'évolution rapide de la génération de vidéos par IA. Le 20 mai, un bond de géant a été accompli : le géant technologique Google a annoncé le lancement de Google Veo 3, son dernier modèle de génération de vidéos par IA, capable de produire des clips de 8 secondes.

Une fois dévoilé, Veo 3 a envahi Internet. Il a introduit un son synchronisé, intégrant dialogues, effets sonores et bruits ambiants, ainsi que des visuels de haute qualité, dépassant tout ce qui avait été vu jusque là dans les vidéos générées par IA.

Des vidéos générées par IA parlant le Darija

Quelques heures après sa sortie, des vidéos d'un réalisme saisissant créées avec Veo 3 ont circulé en ligne. Et le Maroc n'a pas fait exception. Des utilisateurs marocains ont partagé des vidéos montrant des personnages générés par IA parlant le Darija, vêtus de tenues traditionnelles, et évoluant dans des décors typiquement marocains.

Le réalisme de ces vidéos générées par IA a semé la confusion, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux vérifiant dans les commentaires si ce qu'ils voyaient était réel ou fictif.

Mais que se passe-t-il si ces huit secondes s'étendent en courts métrages, voire en longs métrages ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie cinématographique et du divertissement, tant à l'échelle mondiale que nationale ?

Depuis la sortie de Veo 3, le photographe et directeur de publicité basé à Casablanca, Youness Hamiddine, expérimente. Sur ses réseaux sociaux, il a posté des clips générés par IA d'interviews de rue dans des décors marocains, de personnages fictifs en djellabas parlant le Darija, et même d'un artiste de rue chantant sur le club de football bien-aimé de Casablanca, le Wydad.

Ce n'est pas la première incursion de Hamiddine dans l'IA. Il y a huit mois, il a réalisé le premier clip musical entièrement généré par IA au Maroc pour le rappeur Young Loun, intitulé "Bakhira", qui dépeignait des tentatives de migration irrégulière. «En tant que réalisateur et producteur de films, je pense que l'IA me donne plus de liberté créative et de choix», a-t-il déclaré avec enthousiasme à Yabiladi.

«Cela m'aide à comprendre ce que je peux faire avec mon budget. Dans notre domaine, les coûts peuvent exploser en raison de la logistique, comme la location de matériel, l'embauche d'acteurs et l'obtention de permis de tournage», a-t-il mentionné.

Apprendre, suggérer et s'adapter

À travers les vidéos qu'il partage, Hamiddine s'adapte clairement, apprenant à utiliser une technologie en constante évolution, devenant plus rapide, plus réaliste et plus efficace.

«Cela me rappelle le passage du film à la photographie numérique. Je pense souvent à l'histoire de Kodak, dont nous pouvons tirer des leçons», s'interroge-t-il. Kodak a tristement fermé son activité photo en 2012 après avoir raté le virage du numérique.

«Pourquoi j'en parle ? Parce que nous traversons la même transition, cette fois, du tournage à la suggestion», a déclaré Hamiddine.

Pour lui, un réalisateur ou producteur de films peut désormais «voir ce qu'[il] écrit, au lieu de passer par tout le processus d'embauche d'acteurs, de maquilleurs, de stylistes, de planification de la pré-production, de tournage, de montage et de correction des couleurs». «Maintenant, il vous suffit de suggérer votre idée», a-t-il résumé.

Et le Maroc dans ce nouveau monde ?

Mais cela signifie que l'industrie cinématographique boosté par l'IA détruit des emplois et perd des lieux de tournage. Le Maroc qui attire les productions cinématographiques étrangères grâce à ses lieux emblématiques comme les studios et kasbahs de Ouarzazate, son climat favorable, ses figurants expérimentés et ses techniciens qualifiés, peut-il être recréé par l'IA ?

Selon Hamiddine, la réponse est nuancée : «Je ne dis pas que cela remplacera tout à 100 %», a-t-il clarifié. «Mais avec cette évolution de l'IA, certains emplois disparaîtront tôt ou tard». Et pas seulement des emplois, certains équipements aussi. Tout comme les caméras à pellicule sont devenues obsolètes, l'IA pourrait bientôt remplacer «les caméras, les studios, le matériel sonore, et même le décor des plateaux», affirme-t-il.

«L'IA aura un impact sur l'industrie du cinéma, c'est certain. Même si elle ne prend pas complètement le relais, elle changera certainement les choses», a-t-il noté.

Ce qui pourrait rester, cependant, ce sont les genres ancrés dans le réalisme, comme les documentaires, les actualités et les contenus basés sur des témoignages, où la présence humaine réelle est irremplaçable, a-t-il signalé.

Connexion humaine vs. suggestion

Ce sentiment est partagé par Hicham Hajji, un producteur et réalisateur travaillant entre Hollywood et le Maroc. Bien qu'il voit l'IA comme un atout potentiel pour les cinéastes, notamment pour accélérer les effets visuels complexes, il reste sceptique quant au remplacement complet des films réalisés par des humains.

«Les films ont survécu à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, au COVID... et ils survivront à l'Intelligence Artificielle», a-t-il déclaré à Yabiladi.

Selon lui, les gens recherchent toujours une connexion humaine, même à travers les acteurs. «Il y aura certainement des tentatives pour les remplacer, et nous pourrions traverser quelques années difficiles. Mais à la fin, les spectateurs n'apprécieront pas de regarder des films avec des acteurs de personnages qui n'existent pas. Ils ne se connecteront pas avec eux. Les gens voudront retrouver de vrais acteurs», a-t-il expliqué.

Hajji, qui aide à amener des productions hollywoodiennes au Maroc, ne pense pas que le Maroc en tant que lieu de tournage soit menacé. «Il est trop tôt pour le dire», a-t-il dit. «Mais d'après mon expérience, les meilleurs cinéastes recherchent toujours l'authenticité. Ils veulent tourner dans des lieux réels, avec de vrais acteurs», a-t-il dit. Et le Maroc offre cela.

Pour l'instant, l'IA pourrait améliorer la réalité, pas la remplacer, a déclaré le réalisateur qui a tourné des parties de son nouveau film The Lost Princess au Maroc.

Hamiddine partage le même avis. «Vous pourriez filmer à Ouarzazate mais utiliser l'IA pour générer une scène de dragon. Tout comme la réalité augmentée, l'IA peut renforcer ce qui a déjà été filmé», a-t-il dit. «Ou peut-être, au lieu d'embaucher des centaines de figurants, vous en embauchez dix et les dupliquez avec l'IA».

«Mais remplacer complètement des lieux comme Ouarzazate ? Je ne pense pas, en tout cas pas de sitôt», a-t-il conclu.