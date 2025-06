Défense : Une délégation des renseignements des FAR en Mauritanie

Une délégation des Forces armées royales (FAR) a effectué une visite en Mauritanie les 3 et 4 juin derniers. Cette mission a débuté à Nouakchott par une visite au siège de la Division du renseignement et de la sécurité militaire, où une réunion a eu lieu, a annoncé ce jeudi 5 juin l'armée mauritanienne dans un communiqué.

«Deux présentations ont été faites sur la Division du renseignement et de la sécurité militaires et sur la Division de la coopération militaire. Les discussions ont ensuite porté sur les perspectives de coopération militaire entre les deux pays, ainsi que sur les possibilités d'échange d'expertise et d'expérience», précise la même source.

À l'issue de cette visite, les représentants des deux armées ont signé le procès-verbal des réunions. La délégation marocaine, dirigée par le colonel Idriss Had Zine du Deuxième Bureau de l'État-major général des FAR, a été reçue par le général de division Hassan Bamba Megguet, commandant de la Division du renseignement et de la sécurité militaires, et par le colonel Ahmed Salem Hamza, commandant de la Division de la coopération militaire.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des activités programmées par la Commission militaire mixte mauritano-marocaine, dont la dernière session s'est tenue le 12 novembre 2024 à Rabat.

Cette visite, axée sur la coopération dans le domaine du renseignement militaire, survient alors que la Mauritanie a décidé d'interdire aux éléments armés du Polisario de pénétrer sur son territoire.

Pour rappel, une délégation des Forces armées royales avait déjà effectué une visite de travail en Mauritanie du 22 au 24 avril.