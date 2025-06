Ceuta : L'Aïd el-Adha anticipe officieusement l'OPE

Les autorités de la ville de Ceuta ont fait état du début officieux de l'Opération traversée du détroit (OPE), qui accompagne l'Opération Marhaba du côté marocain entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette initiative vise à se préparer à l'augmentation attendue du trafic coïncidant avec la célébration de l'Aïd el-Adha, samedi 7 juin.

Les mesures anticipées incluent l'établissement d'un itinéraire inversé au passage Tarajal et l'arrêt des travaux de construction dans la zone Almadraba, pour assurer un passage fluide des véhicules. Cette année, la prière de l'Aïd se tient à Loma Colmenar, près de la bande frontalière, ce qui impliquera le déplacement de milliers de fidèles, selon les médias locaux.

Christina Pérez, la déléguée du gouvernement espagnol à Ceuta, a expliqué lors d'une visite au point de contrôle des véhicules au terminal ferry que ces mesures visaient à réduire l'impact de la pression du trafic sur la vie quotidienne de la préside. Elle a souligné la coordination continue avec les autorités marocaines, pour assurer un flux de trafic fluide au passage Tarajal.

Pérez a ajouté que la situation était normale à l'heure actuelle, sans augmentation du trafic depuis la péninsule. Cependant, elle n'a pas exclu la possibilité d'urgences, soulignant la préparation des autorités à gérer toute situation.

Elle a noté que la ville faisait face à des conditions moins favorables cette année, telles que des températures plus élevées. De plus, l'OPE coïncide avec d'importants travaux de construction au passage frontalier et au port. Elle a affirmé que la priorité absolue était d'éviter les embouteillages pour assurer le passage des citoyens et des services d'urgence sans obstacles.

Concernant les travaux de construction au terminal ferry, Pérez a confirmé une progression selon le calendrier prévu, le livrable étant prêt d'ici l'automne prochain.

La responsable a conclu en disant que l'absence de vacances scolaires pour le moment pourrait aider à réduire le flux de voyageurs durant cette première semaine.