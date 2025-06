Avocats : Exportations records du Maroc dépassant les 100 000 tonnes

Dans une saison marquée par une augmentation des volumes et des changements dans les dynamiques commerciales, le Maroc s'est imposé comme une puissance montante sur le marché mondial de l'avocat. Pour la première fois, le pays dépasse le seuil des 100 000 tonnes d'exportations, selon la plateforme EastFruit.

Malgré une baisse des prix due à une surproduction mondiale, notamment en provenance des pays d'Amérique latine, les producteurs marocains affichent des chiffres records pour la deuxième année consécutive, soutenus par la qualité de calibre des fruits et les conditions climatiques stables.

Face à un marché européen saturé et à une concurrence accrue sur les prix, la performance du Maroc est un indicateur de la présence croissante du pays sur la scène internationale du commerce de l'avocat.

En effet, les marchés mondiaux de l'avocat connaissent des changements significatifs, alors que l'afflux d'approvisionnements en provenance du Pérou et d'autres pays d'Amérique latine exerce une pression sur les prix dans les principaux marchés.

Malgré une demande forte, notamment en Europe et en Amérique du Nord, des facteurs tels que la qualité, la logistique et la facilité d'accès aux marchés sont devenus cruciaux pour orienter les flux commerciaux et façonner les prix.