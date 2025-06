El Jadida : Un bulldozer exhume un crâne et des ossements humains

Des restes humains ont été découverts lundi dernier lors de la réhabilitation de la rue Jibran Khalil Jibran dans la ville d'El Jadida, provoquant une agitation parmi les forces de sécurité de la ville. Un bulldozer nivelant la zone a mis au jour un crâne et quelques ossements humains.

Les autorités compétentes ont recueilli les restes et les ont placés dans un sac en plastique avant de les transférer à la morgue de l'hôpital régional Mohamed V. Pendant ce temps, le bureau du procureur public près la Cour d'appel a commencé à prendre les mesures légales nécessaires dans de tels cas, en émettant des instructions pour des analyses de laboratoire précises des ossements au département médico-légal du cimetière de Rahma. Cela vise à déterminer la cause du décès et à écarter toute suspicion criminelle potentielle, selon le journal Assabah.

Des sources informées ont indiqué que l'incident pourrait ne pas avoir de fondement criminel, suggérant que les restes pourraient provenir d'une ancienne sépulture. Les résultats des analyses devraient être publiés dans les prochains jours, après quoi les restes seront réinhumés officiellement selon les procédures établies.

Il est à noter qu'en 2006, les restes de ceux enterrés dans le cimetière mentionné ont été transférés au cimetière de Rahma, sur la base d'une fatwa du conseil scientifique local d'El Jadida. Le transfert a été effectué sous la supervision d'un comité mixte, en observant tous les rituels religieux, y compris le ré-enveloppement, la prière et la réinhumation.