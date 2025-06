Maroc : Lancement de la deuxième phase du projet d'éducation numérique

Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Mohammed Saad Berrada, et le président de la Fondation Al Mada, Hassan Ouriagli, ont signé un accord de partenariat, mercredi 4 juin à Fqih Bensalah, pour élargir l'accès à la technologie numérique dans les écoles rurales.

L'accord lance la deuxième phase du projet «Classes Connectées Dir iddik», visant à intégrer les outils numériques dans le système éducatif national du Maroc. La cérémonie de signature a eu lieu à l'École Ouled Abdoun en présence du gouverneur régional de Beni Mellal-Khenifra, Mohamed Benribarg, du PDG d'inwi, Azdine El Mountassir Billah, et du PDG de Managem, Imad Toumi.

La Fondation Al Mada vise à atteindre plus de 30 000 élèves d'ici 2026 en équipant plus de 100 écoles primaires rurales à travers les 12 régions du Maroc. L'initiative fournit l'équipement nécessaire, la connectivité et des programmes de formation pour les élèves et les enseignants.

Le projet inclut le programme «Caravane du codage pour tous», offrant aux enseignants une formation aux bases du codage, de la robotique et de l'intelligence artificielle. De plus, l'association Injaz Al Maghrib organisera des sessions sur l'économie locale, le fonctionnement des entreprises et la gestion budgétaire.

La première phase, lancée en mars 2024 avec les partenaires inwi, Managem et Nareva, a équipé 30 salles de classe et bénéficié à plus de 12 200 élèves à travers six régions : Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khenifra, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El Hamra, Draa-Tafilalet et Marrakech-Safi.