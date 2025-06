Maroc : 118 suspects arrêtés pour fraude aux examens du baccalauréat

Les opérations de sécurité menées pour lutter contre les diverses formes de tricherie lors des examens du baccalauréat national et régional pour l'année scolaire 2024-2025, qui se sont déroulées entre le 26 et le 27 mai et du 29 mai au 2 juin 2025, ont abouti à l'arrestation de 118 individus à l'échelle nationale. Parmi eux figurent 16 femmes et 12 mineurs, soupçonnés d'être impliqués dans des actes et violations liés à la tricherie aux examens scolaires.

Selon une source sécuritaire, certaines de ces opérations ont conduit à l'arrestation de suspects pris en possession de dispositifs de communication sans fil destinés à être utilisés pour tricher lors des examens scolaires, ainsi qu'à des actes de tricherie, de fuite de publication de questions d'examens nationaux unifiés sur des pages et réseaux sociaux.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de ces affaires ont permis la saisie d'une gamme d'équipements électroniques utilisés pour faciliter la tricherie, dont 98 téléphones portables, 87 écouteurs miniatures, 641 batteries, en plus de sept ordinateurs et 28 dispositifs de connexion internet.